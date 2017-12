Dialogue politique: le PUR se démarque et prévient

Le Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) se dit « soucieux de l’avancée démocratique du Sénégal ». « C’est pourquoi, il a honoré de sa présence à la rencontre du 21 novembre entre le ministre de l’Intérieur et des partis politiques, et leur a formulé des recommandations pour éviter les dysfonctionnements notés lors des élections législatives », précisent El Hadji Issa Sall et Cie, dans un communiqué.



Par ailleurs, le PUR fustige « toute tentative du gouvernement à éliminer un adversaire politique par le parrainage des candidatures », en réaffirmant que « l’adoption du bulletin unique est une exigence démocratique pour des élections crédibles, libres et transparentes ».