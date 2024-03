Dialogue politique pour la tenue de la Présidentielle: 15 dates ont été proposées dont le 02 février 2025

Le président de la République Macky Sall a reçu ce lundi le rapport du dialogue national qui lui a été remis par le ministre des Affaires Etrangères, SIdiki Ka accompagné de son homologue de l'Intérieur et du directeur général des élections (Dge). Le document comporte les résultats des discussions au niveau des deux commissions instituées.



La Commission chargée de la fixation de la date de l’élection présidentielle et des modalités de participation des candidats dits spoliés ou recalés de son coté a proposé une quinzaine dates

Il s’agit notamment : avant 02 avril 2024 ; 10 mars 2024 ; 28 avril 2024 ; 05 mai 2024 ; 19 mai 2024 ;

26 mai 2024 ; 02 juin 2024 (six fois) ; avant fin juin 2024 ; 23 juin 2024 ; 30 juin 2024 ;juillet ou aout ; 15 aout 2024 ; fin novembre 2024 ; pas avant décembre 2024 ; 02 février 2025.



Aujourd’hui aucune date constitutionnelle n’est légale sauf si on fait recours à l’article LO.137 du Code électoral qui pose le principe de la convocation du corps électoral à quatre-vingt (80) jours au moins avant le scrutin.