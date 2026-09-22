Diamalaye : un conducteur de « Thiak-Thiak » soupçonné de complicité avec des agresseurs

Le conducteur de « Thiak-Thiak » Saliou Diallo, 26 ans, a été arrêté par le commissariat de l’Unité 15 des Parcelles assainies puis déféré au parquet pour ‘’association de malfaiteurs et complicité de vol à l’arrachée’’ commis de nuit avec arme blanche. Selon les informations de Libération, l’affaire avait débuté après la plainte d’une commerçante nigériane, P. Godwin. Le 29 août, vers 5 heures du matin, elle avait emprunté un « Thiak-Thiak » à Diamalaye pour rentrer aux Parcelles assainies. Arrivé au rond-point Diamalaye, le conducteur avait simulé une panne de carburant.



Deux individus à moto avaient alors agressé la passagère avant de lui arracher son sac contenant 45 000 FCFA, son téléphone et sa carte consulaire. Selon les éléments de l’enquête, le conducteur avait ensuite redémarré sa moto et suivi les agresseurs.Les recherches avaient permis aux policiers d’arrêter Saliou Diallo dans un bar. Les enquêteurs poursuivaient les investigations pour retrouver ses présumés complices.