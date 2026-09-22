Essor du secteur secondaire : l'exploitation de Sangomar et du projet GTA dope les activités extractives (+62,5%)

La croissance du Produit intérieur brut (PIB) du Sénégal s'est établie à 6,5% en 2025, contre 6,3% en 2024, a annoncé l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) dans sa note sur les comptes nationaux provisoires. Ce dynamisme est principalement tiré par l'entrée en phase opérationnelle du secteur des hydrocarbures, caractérisée par la première année complète d'exploitation du champ pétrolier de Sangomar et le démarrage de la production gazière du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA).



L'analyse sectorielle montre une très forte accélération du secteur secondaire, qui s'impose comme le principal moteur de l'économie avec une hausse de sa valeur ajoutée de 15,9%, portée par le bond des activités extractives (+62,5%) et du raffinage (+49,4%). Le secteur primaire enregistre une reprise de 5,5% grâce aux performances de l'agriculture (+7,4%), tandis que le secteur tertiaire accuse un net ralentissement à +2,8% contre +6,1% un an plus tôt.



Malgré la dynamique globale, le document de l'ANSD révèle une décélération continue de l'économie réelle hors hydrocarbures, dont le PIB ne progresse que de 2,4% en 2025 (après 3,3% en 2024). Du côté de la demande, ce contraste est marqué par un boom des exportations de biens et services (+30,7%), alors que la formation brute de capital fixe (FBCF) subit une contraction globale de 13,0%, plombée par un fort repli de l'investissement public (-36,9%).