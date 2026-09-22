Incendie à l'Inspection du Travail de Dakar : le personnel fait valoir son droit de retrait face à la répétition des sinistres

Un incendie s'est déclaré ce mardi 22 septembre 2026, aux environs de 7 heures du matin, dans les locaux de l’Inspection régionale du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar, situés à la rue Ramez Bourgi. L'annonce a été faite par l'inspecteur régional Abdoul Aziz Badiane dans un communiqué officiel rendu public le jour même. Rappelant que plusieurs sinistres de cette nature se sont déjà produits auparavant à différents niveaux du bâtiment, le personnel a décidé d'exercer son droit de retrait légal. Les agents ont ainsi procédé à un arrêt de travail conformément aux lois et règlements en vigueur afin de préserver leur sécurité et celle des usagers. L'Inspection régionale du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar a sollicité la compréhension du public face à cette interruption de service, tout en réaffirmant sa volonté de rétablir un cadre d'accueil sûr et salubre.
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