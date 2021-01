Diary Sow retrouvée et remise entre les mains des autorités sénégalaises de Paris

Selon une information exclusive de Emedia, qui cite un proche de la jeune étudiante, Diary Sow est entre les mains des autorités sénégalaises.



Nos confrères de souligner que pour le moment, le lieu où la double lauréate du Concours General, 2018 et 2019, a été trouvée n’a pas été dévoilée. Des sources concordantes indiquent que les services consulaires du Sénégal à Paris sont parvenus à la localiser et mieux, à la ramener au Consulat dans la capitale française. Elle serait entre de bonnes mains.



Emedia indique par ailleurs que le ministre de l’Hydraulique, Serigne Mbaye Thiam, parrain de Diary, a pris hier soir un vol d’Air Sénégal pour la France. Plusieurs témoins l’ont aperçu à bord. Et d’autres témoins l’ont également vu débarquer à l’aéroport Charles de Gaulle. Sa présence sur le sol français coïncide avec l’apparition de la jeune fille.



Diary Sow était portée disparue depuis le 4 janvier 2021, avant de donner via une correspondance de ses nouvelles, à son parrain Serigne Mbaye Thiam, qui a publié des extraits de la lettre jeudi soir sur son compte Twitter.