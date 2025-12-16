Football: le PSG condamné à payer près de 61 millions d'euros à Kylian Mbappé

Le Paris Saint-Germain a été condamné ce mardi par les prud'hommes de Paris à verser près de 61 millions d'euros à Kylian Mbappé pour les primes et salaires impayés de la fin de son contrat en 2024. La requalification en contrat à durée indéterminée (CDI) de ses contrats à durée déterminée (CDD) a en revanche été rejetée par le conseil, composé de deux représentants des employeurs et deux représentants des salariés.



Les avocats de Mbappé s'étaient appuyés sur cette demande de requalification, notamment, pour demander 263 millions d'euros, ce qui a été aussi rejeté. En revanche, le PSG va devoir informer ses fans de la décision en première page de son site internet, pendant un mois.



Les demandes du PSG rejetées

Pour leur part, les demandes du PSG, chiffrées à 440 millions d'euros, pour notamment préjudice à l'image, perte de chance pour transférer le joueur, ou mauvaise foi dans l'exécution d'un accord daté d'août 2023 (en vue de prolonger son contrat), ont été intégralement rejetées. Interrogés sur un éventuel appel, les avocats du PSG n'ont pas souhaité faire de commentaire à ce stade.



Dans l'autre camp, « les conseils de M. Kylian Mbappé prennent acte avec satisfaction de la décision rendue ce jour par le Conseil de prud'hommes », ont-ils déclaré dans un communiqué. « Ce jugement confirme que les engagements pris doivent être respectés. Il rétablit une vérité simple : même dans l'industrie du football professionnel, le droit du travail s'impose à tous. »



Au départ, c'est Kylian Mbappé qui, après avoir cherché en vain à obtenir devant les instances sportives 55 millions de salaires et primes impayés à la fin de son contrat à l'été 2024, a assigné le PSG devant les prud'hommes.