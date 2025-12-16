Kolda : une étrangère arrêtée à Kalifourou avec du chanvre indien

Une femme allaitante de nationalité étrangère a été interpellée à Kalifourou, dans la région de Kolda (sud), en possession de chanvre indien. Âgée de 20 ans et répondant aux initiales D.C., elle a été déférée au parquet puis placée sous mandat de dépôt ce lundi 15 décembre, a appris le correspondant de Pressafrik à Kolda auprès d’une source bien informée.



Selon les informations recueillies, la jeune femme était accompagnée de son enfant de sexe féminin, âgé de seulement trois mois. Au moment de son placement en détention, elle n’a pas souhaité se séparer de son bébé, invoquant son statut de mère allaitante.



Face à cette situation, les autorités ont finalement décidé de la conduire en milieu carcéral avec son enfant. La mise en cause est ainsi placée en détention provisoire en attendant l’organisation de son procès, au cours duquel elle devra répondre des faits qui lui sont reprochés.



Cette affaire relance le débat sur la prise en charge des femmes détenues avec des nourrissons et les conditions de détention des enfants en bas âge en milieu carcéral.