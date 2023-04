Diaspora : 'Nous les griots', un film sénégalais dans la sélection officielle de la Nollywood Week

Le film ''Nous les griots'' du réalisateur Demba Konate a été retenu dans la sélection officielle de la 10e édition du festival Noollywood Week à Paris prévu du 11 au 14 mai 2023, a appris PressAfrik.



Demba Konate, un jeune talent prometteur. Autodidacte, il a débuté dans le milieu du cinéma en 2014 lors du festival Génération Court durant lequel il a pu s’initier à la réalisation d’un court métrage, «Ali». Après l’obtention d’un Master en Sciences Politiques, il travaille dans le milieu associatif tout en continuant de voyager, sa grande passion, et d’écrire.



Sélectionné à la Résidence «L’Atelier» du festival Côté Court de Pantin, il développe son projet « Nous les griots », puis rencontre Nouvelle Toile Productions, avec qui il développe son scénario.



Le film raconte l'histoire de Daouda, un père de famille originaire du Sénégal. Son fils ainé Malik souhaite épouser Mariama. Une rencontre s’organise autour d’un repas. Daouda y découvre que les familles sont de deux castes sociales différentes : lui est griot, l’autre famille est noble. Daouda est fier de son héritage, le titre de griot se transmet de génération en génération. Mais peut-être n'est-ce plus celui de ses enfants.



Nollywood Week est un festival de cinéma organisé par l'association Okada Media, basée en France et dirigée par Serge Noukoué et Nadira Shakur. Les deux cofondateurs font la promotion du cinéma africain à l'échelle mondiale depuis une décennie et ont lancé la première édition de Nollywood week à Paris en 2013.



Le festival de cinéma Nollywood Week a lieu chaque année au printemps et a pour objectif de faire découvrir au public français le meilleur du talent cinématographique nigérian. C'est également un forum de discussion et de mise en réseau autour des principaux défis et opportunités du paysage cinématographique africain, avec des master classes, des questions-réponses et des opportunités de rencontrer des experts de la production et de la distribution.