Didier Raoult dévoile à Emmanuel Macron une étude estimant à 91 % l'efficacité de son traitement contre le coronavirus

Le professeur Didier Raoult a réservé au président de la République l'exclusivité de son étude de suivi sur 1.061 patients passés par ses services. La guérison virologique a été obtenue chez 973 patients en 10 jours. Le débat sur la chloroquine suit son cours.



C'est un déplacement explosif qu'a fait ce jeudi Emmanuel Macron pour rencontrer le professeur controversé Didier Raoult, chez lui à Marseille, à l'IHU Méditerranée Infection. A l'abri des regards, le président de la République s'est longuement entretenu avec le chercheur et aurait notamment visionné la présentation de sa dernière étude, d'après les propos tenus par le scientifique dans une vidéo postée dans la foulée.



Depuis la publication d'un essai préliminaire contesté conduit sur 24 patients, Didier Raoult s'est affranchi de la doctrine gouvernementale, dépistant et traitant systématiquement les patients qui se rendent par centaine à l'institut.