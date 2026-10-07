Dieuppeul : deux individus interpellés pour trafic de drogue

A Dakar, deux individus ont été interpellés à Dieupeul, à proximité de la pharmacie Mariama Mandé, en possession de cinq pierres de crack, le lundi 5 octobre 2026, aux environs de 23h30. Il s'agit de Baye Saliou Ngom alias « Zale », qui se présente comme livreur domicilié à Sicap Liberté 2, et de El Hadji Mamadou Moukhtar Diagne, domicilié à Dieuppeul, qui se dit agent de recouvrement.



Selon Libération, cette opération fait suite à un renseignement faisant état d'un réseau de trafic de drogue dure opérant entre Dieuppeul et ses environs. Le réseau serait animé par le nommé « Zale » lui-même, présenté comme disposant d'une importante quantité de crack destinée à sa clientèle. Après avoir identifié le point de deal, les enquêteurs ont mis en place un dispositif de surveillance suite à un signalement de livraison imminente.



C'est au cours de cette surveillance que les deux hommes ont été aperçus dans une attitude suspecte, semblant procéder à une transaction. Interpellés, ils ont été fouillés. Sur Baye Saliou Ngom, les policiers ont découvert « cinq pierres de drogue dure (crack), conditionnées dans des sachets de couleur rouge ». Au total, trois téléphones portables ont également été saisis sur les deux mis en cause.



Interrogé sur l'origine de la drogue, Baye Saliou Ngom a reconnu qu'elle lui appartenait. Il a ensuite désigné son fournisseur, un certain « Rasta » établi à Ouakam. Les deux suspects ont été placés en garde à vue pour détention de drogue dure aux fins de trafic, après que leurs droits leur ont été notifiés et la possibilité de se faire assister par un conseil de leur choix leur a été offerte.