Sénégal : une promesse de 998 milliards de FCFA pour électrifier 6 471 localités d’ici 2029

Pour électrifier les 6 471 localités encore non desservies, le Sénégal a obtenu des engagements financiers de 998 milliards de FCFA auprès de ses partenaires techniques et financiers et d’entreprises privées. Un montant largement supérieur aux besoins estimés par l’État à près de 400 milliards de FCFA.



Parmi ces engagements, 181 milliards de FCFA proviennent des partenaires techniques et financiers, tandis que 817 milliards seront mobilisés par des entreprises du secteur privé.



Cette mobilisation doit permettre d’accélérer l’accès universel à l’électricité, fixé à l’horizon 2029. Le ministère de l’Énergie et du Pétrole a indiqué que 6 471 localités restent encore à électrifier.



Selon l’APS, avec un taux d’accès à l’électricité de 86,2 % en 2024, le Sénégal veut ainsi combler le déficit restant et atteindre son objectif d’électrification universelle.