Dieuppeul : quatre individus arrêtés après un vol avec violence

Le Commissariat d’arrondissement de Dieuppeul a procédé, le mercredi 24 septembre 2025, à l’interpellation de quatre (4) individus impliqués dans « une affaire d’association de malfaiteurs, de vol en réunion commis la nuit avec violence, d’usage d’arme blanche et de recours à un moyen de transport. »





Les faits remontent le même jour à l’aube, vers 4 heures du matin, lorsque la victime a été agressée par un groupe de huit individus circulant à moto alors qu’elle se rendait à Diamaguène. Armés de machettes, les assaillants l’auraient menacée avant de s’emparer de sa moto de marque TVS, de son téléphone portable iPhone 12 Pro Max et d’une somme de 3.500 FCFA.





Selon la police, le système de géolocalisation (GPS) intégré à la moto a permis à la victime de la retrouver dans le secteur de Castors. Alertés, les agents se sont immédiatement déployés sur place, ce qui a conduit à l’interpellation d’un premier suspect. Ce dernier a reconnu avoir pris part au vol avec sept complices.





Une perquisition effectuée par les enquêteurs a permis de découvrir la moto soigneusement dissimulée sous une bâche dans un hangar servant au stockage de fruits et légumes. Dans la foulée, deux receleurs présumés ont également été arrêtés.





Les quatre (4) individus interpellés ont été placés en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit pour retrouver les autres complices.

