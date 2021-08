Dieyna Baldé passe aux aveux : « J’avais les preuves de son infidélité et nous avons lancé l’opération »

La chanteuse Diénabou Baldé connue sous le nom de Dieyna, âgée de 18 ans, en garde-à-vue depuis mardi suite à une plainte contre X déposée par l’artiste Bril Fight 4 avec qui elle entretenait une relation amoureuse, est passée aux aveux. L’ex-star de "Sen Petit Gallé" a avoué aux enquêteurs avoir lancé l’opération pour faire couler son petit ami afin de lui faire payer « son infidélité ».Interrogée sous le régime de la garde à vue mercredi vers les coups de 18 heures, Dieyna s’est confessée aux enquêteurs de la Division spéciale de cybercriminalité (Dsc).« Il fallait faire peur à mon petit ami. Oui, le cambriolage n’a jamais eu lieu. Mon frère Aly Baldé m’avait dit que mon producteur et petit ami profitait de moi. Je n’y croyais pas mais il m’a persuadée de simuler un vol pour s’emparer de son téléphone. J’avais les preuves de l’infidélité de Djibril Mbaye Fall et nous avons lancé l’opération », a-t-elle déclaré.La jeune chanteuse, consciente qu’elle a été cernée suite à l’enquête ouverte par la Dsc, a avoué son acte. Elle a raconté que lors de la nuit du vol, le 14 août dernier, elle s’est emparée d’un des téléphones de son petit ami et des clés de sa voiture pour les remettre, à partir de la fenêtre donnant sur la cour de l’immeuble où elle vivait en concubinage avec Bril, à Aly Baldé et à Moustapha Ba dit Pape Ba.« En fouillant le téléphone, mon frère est tombé sur des vidéos compromettantes de Bril avec d’autres filles », a-t-elle confié.Selon Libération qui donne les détails du faux cambriolage, le 18 août, le « voleur » appelle mystérieusement Bril sur son deuxième numéro et lui lance : « Tu vas quitter Dieyna Baldé sinon je vais tenir ton image ». Avant que l’artiste ne lui réponde, l’individu lui raccroche au nez. Le même jour Dieyna appelle son petit ami, lui annonce avoir reçu des vidéos et photos intimes, avant de faire un scandale.Arrêtés en même temps que Dieyna, son grand frère, Aly Baldé, 29 ans et Moustapha Ba dit Pape, 31 ans, ont été aussi placés en garde à vue.