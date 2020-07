Diffamation: Aby Ndour, Ahmed Aïdara, Simon Faye et le Groupe D-Média traînés devant le juge ce mardi par Goudiaby Atépa

L’affaire opposant l’architecte Pierre Goudiaby Atépa à la chanteuse Aby Ndour, sera appelée devant la barre du tribunal Correctionnel de Dakar ce mardi. C’est suite à la plainte de M. Atépa contre la sœur de Youssou Ndour après la sortie de cette dernière l'accusant de chantage sexuel.



Aby Ndour ne sera pas la seule à se présenter devant le juge, Simon Faye (Rédacteur en chef Zik Fm-Sen Tv), Ahmed Aidara ainsi que le Groupe D-média, sont aussi visés par la plainte de l’architecte. Ces derniers doivent répondre du délit de diffamation, de complicité de diffamation, informe le journal "Les Echos".



Pour rappel, Aby Ndour avait fait une sortie par vidéo, postée sur sa page Facebook, pour s’attaquer à tous ceux qui, selon elle, ont tenté de lui mettre les bâtons dans les roues, en l’empêchant de jouir pleinement de cet espace sur la Corniche (entre l’ambassade du Mali et KFC) qu’elle dit avoir acquis légalement. La chanteuse qui donnait l’air de ne plus rien attendre de la vie, pointait du doigt l’architecte qui serait la principale cause de son malheur.