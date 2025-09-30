"Diffamation" : Pape Makhawa Diouf et le Tik-Tokeur Serigne Bada Kémane déférés au parquet ce mardi

Pape Makhawa Diouf, responsable politique du parti de l'Alliance pour la République (APR), placé en garde à vue hier, lundi, sera déféré au parquet ce mardi. Il est poursuivi pour "diffusion de fausses nouvelles et diffamation". Son arrestation fait suite à une plainte déposée par le directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (Aser), Jean Michel Sène.



La plainte fait suite aux déclarations du responsable politique dans une émission télévisée où il a évoqué un présumé « détournement de 37 milliards de FCFA » au sein de l'institution.



Ce même jour, le tiktokeur Serigne Bada Kémane, également arrêté pour des « propos outrageants » tenus à l'encontre du Premier ministre Ousmane Sonko, sera aussi présenté au parquet, selon le journal Libération.



Par ailleurs, le climat judiciaire s'étend également à des militants de Pastefs, surnommés « Lamignou Darou » et « Boy Dakar ». Ces derniers ont été convoqués à la Division des Services Criminels (DSC) suite à des propos qualifiés de « discours contraires aux bonnes mœurs ».