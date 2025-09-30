Diffamation : Pierre Goudiaby Atépa obtient la condamnation d’Adama Gaye

Le Tribunal a rendu son verdict, mardi 24 septembre dernier, dans l’affaire opposant l’architecte Pierre Goudiaby Atépa au journaliste Adama Gaye. Ce dernier a été déclaré coupable de diffamation et condamné à une peine de trois mois de prison avec sursis.



En plus de cette peine, le journaliste devra s’acquitter d’une amende de 100 000 FCFA et verser 5 millions de FCFA à l’architecte à titre de dommages et intérêts. Le tribunal a également ordonné l’exécution provisoire de la décision,



Adama Gaye, qui n’était pas présent à l’audience, fait ainsi face aux conséquences judiciaires de ses propos diffamatoires à l’encontre de l’architecte de renom.