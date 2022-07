"Diffamation, injures" : Pourquoi le juge refuse d’auditionner Cheikh Oumar Diagne dans le fond?

En prison depuis trois mois, Cheikh Oumar Diagne n’a pas toujours été auditionné par le juge. D’après « Les Échos », le magistrat ne veut pas interroger dans le fond Cheikh Oumar Diagne. Au motif qu’il ne dispose pas de l’original de son dossier, qui se trouve au niveau de la chambre d’accusation. De ce fait, la loi renseigne que « tant que celui-ci ne reviendra pas au niveau du deuxième cabinet, il n’y aura pas d’audition au fond. »



L’on renseigne que si le dossier est au niveau de la chambre d’accusation, c’est parce que les avocats de Cheikh Oumar Diagne avaient saisi cette juridiction pour demander l’annulation de la procédure et du réquisitoire introductif du procureur de la République, qui ont abouti à l’inculpation et au placement sous mandat de dépôt de leur client.



Le journal renseigne qu’ils ont été déboutés le 11 mai dernier. Pire, pour eux, le dossier n’a pas pris le chemin inverse chambre d’accusation-deuxième cabinet. Au grand dam de Cheikh Oumar Diagne, qui devra attendre en prison son audition au fond avant de pouvoir déposer une demande de liberté provisoire.



Pour rappel, Cheikh Oumar Diagne, un expert financier spécialiste en Finance Islamique, a été arrêté le 7 avril dernier, et inculpé suite à la plainte de Mr Djibril Wa. Il avait soutenu sur un plateau d’une chaîne de télévision que 13 députés sont membres de parlementaires For Global Action (PGA), une organisation qui avait pour mission de protéger les personnes vulnérables notamment Lgbti et Me Djibril War en ferait partie.