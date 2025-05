Diffamation, injures publiques… : Khalifa rappeur envoyé en prison

Khalifa Ababacar Khoureichi Ba dit «Khalifa rappeur » a passé hier, mercredi, sa première nuit en prison. Conformément au réquisitoire du parquet, il a été placé sous mandat de dépôt par le juge du cinquième cabinet.



Il est poursuivi pour les délits de : « diffamation, injures publiques, collecte illicite et diffusion de données personnelles, provocation aux crimes et délits, mis en danger de la vie d'autrui ».



Pour rappel, « Khalifa rappeur », avait été interpellé par la Division spéciale de cybercriminalité (DSC) suite à trois plaintes déposées contre lui, par Kinan Men-heim, administrateur de sociétés ; Moustapha Sow et sa société Sf Capital et Mame Boye Diao, ancien directeur général des Domaines.