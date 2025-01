Différend entre Bocar Samba Dièye et Attijari Bank : le parquet financier ordonne l'ouverture d'une enquête

Le différend qui oppose l’homme d’affaires Bocar Samba Dièye à Attijari Bank depuis des années vient de prendre une nouvelle tournure avec un volet pénal. Le parquet financier a ordonné l'ouverture d'une enquête après une plainte déposée par Bocar Samba Dièye contre Attijari Bank et son directeur général. L'audition de Bocar Samba Dièye a été demandée pour permettre déjà de recueillir tous les éléments à sa disposition.



Dans sa plainte, l’homme d’affaire soutient mordicus qu'Attijari, alors Cbao, avait profité du fait qu'il soit illettré pour lui faire signer un protocole en date du 16 septembre 2013 dans lequel il reconnaissait devoir 7,166 milliards de Fcfa à la banque. Sur la base de ce protocole, valant reconnaissance, créances, Attijari s'était accaparée, lors d'une audience d'adjudication en date du 9 août 2016, de trois immeubles de Bocar Samba Dièye bâtis sur les titres fonciers numéros 8403/Gr, 12788/Dg et 9986/Dg. Ce, pour 4 milliards de Fcfa.



Pire, poursuit le journal Libération, « Attjari continuait de poursuivre Bocar Samba Dièye pour recouvrer les 3,166 milliards de Fcfa qui resteraient ».



En première instance, Bocar Samba Dièye, qui avait sollicité l'annulation du protocole, avait été débouté. La Cour d'appel de Dakar avait confirmé cette décision avant que l'affaire ne soit portée en Cassation. La Cour suprême avait tout simplement cassé l'arrêt rendu en dernière instance avant de renvoyer les parties devant la Cour d'appel de Thiès. Le 29 juin 2024, la Cour d'appel de Thiès avait déclaré nul et de nul effet le fameux protocole. En clair, les trois immeubles de Bocar Dièye, aujourd'hui mutés au nom d'Attijari, ont été saisis sur la base d'un document en toc. Pour dire que du point de vue civil, le braquage immobilier est établi.