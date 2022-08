Difficultés dans l'obtention de Visa : « Beaucoup d’étudiants sont sous la menace de perdre de leur préinscription », peste Guy Marius Sagna

Guy Marius Sagna a décrié et dénoncé la confiscation des passeports des étudiants à l’ambassade de France. Face à la presse ce mercredi, il a indiqué que beaucoup de ces étudiants sont sous la menace d’une forclusion, d’une perte de leur préinscription.



« Nous avons été contactés par des étudiants sénégalais qui ont des préinscriptions dans les universités françaises. Et l’année universitaire commence en France au mois de septembre. Ces étudiants ont déposé leurs dossiers à l’Ambassade de France en début juillet. Beaucoup de ces étudiants sont sous la menace d’une forclusion, d’une perte de leur préinscription. Nous continuons à dénoncer la posture de l’Ambassade de France qui n’est pas propre à l’ambassade de France et quasiment toutes les Ambassade de l’espace Schengen de l'Union européenne au moins procèdent de la même manière », a dénoncé le tout nouveau député.



Poursuivant ses propos, Guy Marius Sagna d'ajouter : « Quand nous avons dénoncé cela, certain nous ont dit non, ce n’est pas l’ambassade de France. C’est en fait un opérateur qui travaille pour les différentes ambassades. Ce sont ces ambassades qui ont signé des contrats avec ces opérateurs. Le fait que ces opérateurs travaillent avec eux, ne les dédouane pas. Parce que ce que ces opérateurs font, c’est avec la bénédiction de ces ambassades et particulièrement l’ambassade de France. C’est inacceptable que ces différentes ambassades particulièrement celle de France, prennent en otage les passeports de ces étudiants ».



Selon lui, ce phénomène n’est pas propre aux étudiants. « Tous les Sénégalais, tous les Africains qui vivent ces exactions, ces humiliations. On vous fait payer énormément d’argent, on vous fait payer un SMS à plus de 700 F CFA. Alors qu'au Sénégal, on sait qu’un SMS ne coute que 20 F CFA. Non seulement ces ambassades font du business sur le dos des Africains, et dans le cas d’espèce, je voudrais porter la voix, les revendications, les aspirations des étudiants sénégalais, africains. Non seulement, ils leur facturent beaucoup d’argent qui n’est pas restitué en cas de non-obtention de visa, mais en plus, ils prennent en otage plus d’un mois le passeport des Africains. Nous demandons à l’ambassade de France de respecter les Africains, les Sénégalais », tonne le Député.



M. Sagna pointe du doigt le peuple et les dirigeants africains. « Cette situation existe par notre faute nous africains, nous sénégalais. La première est que les Alassane Ouattara, les Macky Sall, les Mohamed Bazoum, et les autres ne font que détourner les richesses des Africains, du peuple africain. L’Afrique ne doit plus servir à être le cheval de la France, des Etats Unis, du G8, le cheval des puissances Capitalistes. L’Afrique doit utiliser ses ressources pour un système éducatif de qualité, pour des universités de qualité que les Africains restent chez eux ici en Afrique ».



Par ailleurs, il a annoncé une marche le samedi de 10 heures à 14 heures de la place de l’Obélisque à la Rts dans le cadre du collectif de l’Hôpital Aristide Le Dantec, au côté des syndicats dudit Hôpital, des malades de cet hôpital.