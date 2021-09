Diffusion données à caractère personnel: Kilifeu traîne en justice Thierno Diallo et le propriétaire de Leral

Le rappeur activiste, Landing Mbissane Seck alias Kilifeu, placé en garde à vue depuis une semaine, et poursuivi pour “escroquerie sur visa”, a déposé une plainte à la Brigade nationale de la lutte contre la cybercriminalité, contre les sieurs Thierno Amadou Diallo et Dame Dieng, propriétaire du site Leral.net



« Ce lundi 13 septembre 2021, par l’entremise de mes avocats, j’ai déposé une plainte à la Brigade nationale de la lutte contre la cybercriminalité, contre les sieurs Thierno Amadou Diallo et Dame Dieng gérant du site Leral.net, pour collecte illicite et diffusion de données à caractère personnel », a posté le rappeur sur sa page Facebook.



Kilifeu et Simon du mouvement Y en a marre ont été déférés au parquet lundi, en même temps que leur accusateur Thierno Amadou Diallo qui devait être libéré de prison dans les prochains jours. Les mis en cause sont poursuivis pour "faux et usage de faux" entre autres délits, dans une affaire de trafic de passeports diplomatiques.