PRIMATURE : la Commission Ad Hoc du Domaine Public Maritime (DPM) établit les modalités d'organisation de ses travaux

Lors d'une récente réunion, la commission ad hoc chargée de surveiller les titres et occupations des anciennes et nouvelles zones du Domaine Public Maritime (DPM) à Dakar a établi des principes directeurs, selon un communiqué officiel. Ces principes orienteront l'analyse des dossiers soumis par le Secrétariat, ainsi que l'organisation des travaux.



Le communiqué précise que les membres se sont engagés à respecter les délais pour finaliser les travaux, en accordant la priorité aux dossiers spécifiques. Au cours de la réunion, l'évolution des lois régissant le DPM depuis l'indépendance a été examinée, ainsi que les mesures annoncées par l'État pour réguler les occupations de ces zones, souvent sans actions concrètes.



La commission a également passé en revue les efforts du Secrétariat à ce jour, notamment les inspections sur le terrain effectuées par la DSCOS, ainsi que l'analyse préliminaire de la documentation fournie par les parties concernées.



Selon le document, la réunion a été présidée par le Secrétaire général du gouvernement, Ahmadou Al Aminou Lo, en présence du ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, et du ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du Territoire, Balla Moussa Fofana.



La source souligne que tous les membres de la Commission étaient présents ou représentés, à l'exception de l'Assemblée nationale.