Diomaye Faye, Sassou Nguésso et Obiang Nguéma : les trois hommes entendent renforcer les axes Dakar-Brazzaville-Malabo

Le Forum sino-africain ou FOCAC qui bat son plein en ce moment à Beijing, en plus d'être un rendez-vous d'affaires entre les pays africains et les investisseurs chinois, est aussi une occasion de renforcement de liens diplomatiques entre dirigeants africains.



En marge du Forum, le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son homologue congolais, Dénis Sassous Nguésso ont eu un "entretien fructueux" d'après un poste de la présidence de la République du Sénégal. Les deux hommes, renseignent toujours la même source, se sont engagés à renforcer les liens solides entre le Sénégal et le Congo. Le Président Congolais a aussi adressé ses vives félicitations à Bassirou Diomaye Faye pour sa brillante élection tout en saluant la maturité du peuple sénégalais. Congo.



Un peu après cette rencontre, renseigne encore la présidence de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye s'est également entretenu avec son homologue de la Guinée équatoriale, Théodore Obiang Nguema Mbasogo.



Les deux Chefs d'État, apprend-on de la même source, ont salué l'excellence des relations entre les deux pays et ont échangé sur des sujets d'intérêt commun afin de renforcer leur coopération.