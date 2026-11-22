Plus de 200 étudiants originaires de Matam poursuivant leurs études à Thiès assurent eux-mêmes le paiement d’un loyer mensuel de 200 000 francs CFA grâce à une cotisation individuelle de 12 000 francs CFA, face à l’absence totale de subvention des élus de leur région, a révélé le président de la Coordination régionale des étudiants de Matam (CREM), Salif Daf. « Chaque fin du mois, nous nous cotisons pour payer le loyer. Chaque étudiant participe à hauteur de 12 000 F CFA, sans compter les dépenses liées à la restauration », a-t-il expliqué, tout en soulignant que 90 % des occupants de cet appartement ne perçoivent aucune bourse d’études.



Le responsable estudiantin a rappelé que cette débrouille collective fait suite à une expulsion de leur précédent domicile après trois mois d’arriérés de loyer, malgré un appel de détresse lancé lors d’une conférence de presse le 8 novembre 2025. « L'année dernière, nous avions trois mois d'arriérés de loyer. Lorsque nous avons lancé un appel, aucune autorité de la région de Matam ne nous a répondu. Par la suite, nous avons été exclus du logement », a-t-il dénoncé.



L’arrivée imminente de plus de 50 nouveaux bacheliers aggrave la menace d’abandon scolaire au sein de la structure, devant l’indifférence persistante des maires et des députés matamois. « Depuis cette sortie médiatique, nous constatons un silence total de la part de nos autorités locales. Chère population matamoise, vos enfants vous interpellent », a lancé Salif Daf.



Pour éviter une rupture de scolarité à ces jeunes, rapporte Seneweb, le président de la CREM a sollicité l’intervention urgente du chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, du Premier ministre, du gouvernement et des personnes de bonne volonté. « Nous ne demandons pas de faveur, encore moins un traitement privilégié. Mais nous ne pouvons prétendre construire un avenir meilleur sans notre jeunesse. L'éducation est l'un des facteurs clés du développement », a-t-il plaidé.