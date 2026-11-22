La Marine nationale a secouru 1 007 personnes engagées dans l’émigration irrégulière par voie maritime en 72 heures, selon un bilan communiqué par l’institution militaire. Trois unités navales ont pris en charge sept pirogues avec 946 migrants à bord dans les eaux sénégalaises les 20 et 21 novembre 2026.



La Base navale nord a également assisté 61 migrants dans le nord du pays entre le 19 et le 21 novembre. L’ensemble des personnes secourues a rejoint la terre ferme sans dommage, puis a intégré la prise en charge des services compétents.