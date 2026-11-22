« 207 femmes avec des lésions précancéreuses et sept suspicions de cancer invasif sur 2 115 patientes examinées », tel est le bilan de la première semaine de la 5e édition de la « Caravane de l’espoir ». Selon les données communiquées par la Société sénégalaise de colposcopie et de pathologie liée au papillomavirus (2SC2P), rapporte des sources médiatiques, la Fondation nationale Sénégal solidaire (FNASS) et le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique. Du 13 au 20 novembre 2026, les médecins ont également réalisé 1 600 colposcopies, opéré 52 polypes du col utérin et vacciné plus de 4 500 jeunes filles contre le papillomavirus humain (HPV) à travers Dakar, Thiès, Diourbel, Louga, Saint-Louis et Matam.



Les équipes médicales ont assuré sur place le traitement de l’ensemble des 207 femmes porteuses d’anomalies par thermoablation ou par technique LEEP, après un dépistage par inspection visuelle à l’acide acétique. Le professeur Gasama, coordonnateur de l’équipe médicale, a insisté sur l’urgence pour les femmes de consulter avant l’apparition de symptômes afin de stopper l’évolution des lésions vers des formes graves.



Après ces six premières étapes, la caravane poursuit sa tournée nationale durant les deux prochaines semaines vers huit autres régions :

Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Kaolack, Kaffrine et Fatick. Cette seconde phase vise à étendre la prévention et l’accès aux soins spécialisés dans les zones de l’intérieur et du sud du Sénégal.