L’Union des journalistes de la presse libre africaine (UJPLA), Afrikajom Center et le GERDDES-AFRIQUE ont exhorté le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, à engager un dialogue sincère et constructif pour mettre fin aux tensions au sommet de l’État, dans un appel conjoint du 22 novembre 2026. Les trois structures de défense de la démocratie ont exprimé leur « grave préoccupation » face aux divergences entre les deux dirigeants et ont réclamé le dépassement de leurs querelles politiques au nom de l’intérêt supérieur de la Nation.



Les signataires du texte, Yao Noël, président de l’UJPLA, Alioune Tine, fondateur d’Afrikajom Center, et Me Alao Ayo Sadikou, président honoraire du GERDDES-AFRIQUE, ont alerté sur les risques d’une dégradation de la démocratie, de la stabilité institutionnelle ainsi que des perspectives économiques et sociales du Sénégal. Ils ont également souligné le danger d’une perte de confiance des citoyens envers les institutions et d’un recul des acquis démocratiques.



Au-delà de l’apaisement entre les deux responsables politiques, ces organisations ont insisté sur la sauvegarde de l’État de droit, la continuité du fonctionnement des institutions et le respect des libertés fondamentales, notamment la liberté de la presse. Elles ont rappelé que la situation sénégalaise illustre la nécessité de prévenir les crises institutionnelles à l’échelle du continent africain.



« Le Sénégal a besoin de stabilité, de cohésion et de perspectives », ont martelé les trois acteurs de la société civile africaine, qui considèrent la concertation comme un devoir envers les citoyens et les générations futures.