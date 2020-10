Diop Iseg crache du feu sur son épouse Aïssatou Seydi et l'accuse de complicité avec l'ex-Dg de la Sicap pour le détruire

« Aïssatou Seydi est en complicité avec le chef de centre des Impôts et Domaines de Grand-Dakar et l’ex Dg de la Sicap »

L’homme d’affaires Mamadou Diop dit Diop Iseg, a entamé une guerre médiatique contre sa seconde épouse, Aissatou Seydi qui lui a présenté une ordonnance d’expulsion de sa maison sise au Sacré-Cœur 3. Elargi de prison le 28 juillet dernier, suite à l’affaire de mœurs présumée l’opposant à la jeune chanteuse Diènaba Baldé, M. Diop à travers ses avocats, a aussitôt déposé une plainte contre son épouse qu’il accuse de vouloir profiter de son sort pour s’enrichir.D’entrée, Diop Iseg revient sur l’histoire de la maison source du problème avec sa femme. Il a informé dans les colonnes de L’Observateur, que son épouse, jadis Directrice de l’Institut supérieur d’entrepreneurship et de gestion (Iseg), a été mandatée par l’Iseg pour l’acquisition de deux maisons appartenant à Mamadou Ba, ancien Directeur général de la Sicap. Sur les 360 millions de F Cfa qui constituent le prix des deux maisons, il ne reste que la somme de 40 millions de F Cfa à verser aux propriétaires, a souligné Mamadou Diop.« Pensant que j’allais croupir en prison pendant au moins une décennie, la dame que je considère toujours comme ma femme, s’est frauduleusement procurée un droit réel en un temps record avec la complicité du chef de centre des Impôts et Domaines de Grand-Dakar. Elle déclare avoir acheté la maison le 30 avril 2020 pour ensuite se faire établir un droit réel un mois plus tard », a expliqué M. Diop.« Je soupçonne le chef de centre des Impôts et Domaines de Grand-Dakar et Mamadou Ba, l’ex Directeur général (Dg) de la Sicap, qui m’a vendu le terrain, d’être de connivence avec Aïssatou Seydi », a-t-il soutenu.Soulignant des bizarreries dans cette affaire, le PDG de Iseg est d’avis que « la notaire Bineta Thiam n’a pas le droit d’authentifier une vente dont elle n’a pas reçu l’argent. Elle devait se contenter de constater. (…). Comment comprendre aussi que le juge veuille signer une ordonnance d’expulser, alors que le code de la famille dit que dans les liens du mariage, une femme ne peut expulser son mari pour un souci de préservation de l’unité de la famille », s’est-il questionné.