PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Cour suprême : la liberté provisoire accordée à Farba Ngom et Tahirou Sarr ce lundi
La deuxième chambre pénale de la Cour suprême a accordé ce lundi une liberté provisoire associée du  contrôle judiciaire à Tahirou Sarr et Farba Ngom, accusés d’un détournement présumé de 125 milliards de FCFA , selon la RFM, dans son journal de 12heures. 

Placé sous mandat de dépôt depuis le 27 février 2025, Farba Ngom est accusé de plusieurs faits, à savoir : «association de malfaiteurs, complicité d’escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux et abus de biens sociaux». Avec un état de «santé fragile» qui lui a valu des séjours médicaux au Pavillon spécial Le Dantec, il a toujours clamé son innocence. 

De son côté, Tahirou Sarr, qui clame aussi son innocence, avait vu certaines de ses demandes de liberté provisoire rejetées. 
Charles KOSSONOU

Lundi 12 Janvier 2026 - 13:42


