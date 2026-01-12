Cour suprême : la liberté provisoire accordée à Farba Ngom et Tahirou Sarr ce lundi

La deuxième chambre pénale de la Cour suprême a accordé ce lundi une liberté provisoire associée du contrôle judiciaire à Tahirou Sarr et Farba Ngom, accusés d’un détournement présumé de 125 milliards de FCFA , selon la RFM, dans son journal de 12heures.
Placé sous mandat de dépôt depuis le 27 février 2025, Farba Ngom est accusé de plusieurs faits, à savoir : «association de malfaiteurs, complicité d’escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux et abus de biens sociaux». Avec un état de «santé fragile» qui lui a valu des séjours médicaux au Pavillon spécial Le Dantec, il a toujours clamé son innocence.
De son côté, Tahirou Sarr, qui clame aussi son innocence, avait vu certaines de ses demandes de liberté provisoire rejetées.
