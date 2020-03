Diop Iseg peaufine sa défense et attend son face à face avec le Doyen des Juges

Inculpé et placé sous mandat de dépôt, le 12 mars dernier, pour une affaire de mœurs, Mamadou Diop le directeur général de l’école de formation ISEG prend son mal en patience, en attendant de faire face au magistrat instructeur pour une audition au fond. Selon le journal "Les Echos", qui ébruite cette affaire cela ne va pas tarder.



En effet, son conseil qui dit être « très à l’aise » dans ce dossier espère très bientôt une convocation de son client devant le juge pour une interrogatoire au fond. Si m’avocat est à l’aise c’est parce que tout simplement qu’il est convaincu que les infractions collés à son client ne tiennent pas la route. Me Alassane Cissé peaufine une « stratégie défense » pour tirer d’affaire le PDG de l’Iseg.



Pour rappel, Dieynaba Diallo de l’émission « Sen Petit Gallé » 17 ans accuse Mamadou Diop, de viol suivi de grossesse et de refus de reconnaître la paternité. Convoqué à la Brigade des mœurs, l’homme d’affaire accuse à son tour la chanteuse Diènabou Baldé alias « Djeyna », sa grande sœur et son frère de tentative d’extorsion de fonds. Il dira aux enquêteurs que le trio aurait publié ou fait publier une image et une vidéo de sa personne qui compromet son honorabilité dans le but de le faire chanter.