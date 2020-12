Diop Sy avertit Idy: « Si vous tentez une action individuelle, nous allons vous combattre »

La rencontre jeudi des Leaders de Benno Bokk Yakaar (Bby, mouvance présidentielle) qui a vu la participation du nouvel allié, Idrissa Seck sera une journée inoubliable pour ce dernier. Bien que son adhésion a été salué par certains proches de Macky Sall, d'autres n'ont pas manqué de le mettre en garde contre toute initiative fractionniste au sein de la mouvance.



« Tout le monde fait votre éloge, mais je veux que vous sachiez que ne sommes pas avec vous, mais avec le président Macky Sall », a lancé le député Diop Sy , à la figure de Idy, dans la salle de réunion du Palais, selon L'Observateur.



Diop Sy d'enchaîner : « Vous dîtes que vous venez travailler pour l'intérêt du Sénégal, nous sommes d'accord. Mais si on vous voit tenter rien qu'une action individuelle, nous allons vous combattre. Il faut que ce soit clair. Les gens vous éloge, mais ils ne croient pas en vous. Ils croient en Macky Sall parce qu'il aime le Sénégal ».



Le député ne s'est pas arrêté là. Il a aussi rappelé à Macky Sall le manque d'égard à son endroit. Il a déploré le fait qu'il ne soit associé à rien. « Nous n'assistons à aucune réunion. Nous ne sommes associés à rien, si ce n'est la réunion de la Conférence des leaders. Nous n'avons jamais rien demandé et vous n'avez jamais rien donné, non plus. Et pourtant, tous les autres partis ont des avantages alors que nous avons plus de représentativités que certains d'entre eux», a-t-il martelé.