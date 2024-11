Diouloulou : le lycée et le CEM cambriolés, une somme de 30.000 Fcfa et un ordinateur emportés

Le lycée de Diouloulou, dans le département de Bignona, a de nouveau été la cible d’un cambriolage. Les faits se sont déroulés mercredi soir : des individus ont pénétré dans l’établissement, dérobant l’ordinateur du proviseur, des enceintes dans le bureau de l’intendant, ainsi qu’une somme de trente mille francs CFA dans le bureau du censeur.



En réaction, les élèves ont interrompu les cours jeudi pour protester contre cet énième acte de vandalisme, rapporte Sud Quotidien. Selon le journal, cette marche avait pour objectif de sensibiliser les autorités sur la sécurité défaillante de leur école.



Le proviseur, Étienne Sagna, a indiqué que « l’argent des inscriptions est déposé chaque soir à la banque, ce qui a permis d’éviter des pertes financières plus importantes ». Toutefois, les dégâts sont bien visibles : bureaux endommagés, portes enfoncées. Ce cambriolage, le troisième en un an, a visé à la fois le lycée et le CEM voisin, et relance l’appel pressant pour la présence d’un gardien dans ces établissements scolaires.



Face à la situation, les professeurs se réuniront lundi prochain pour décider des mesures à prendre afin de contrer cette vague de violence et de vandalisme qui secoue leur établissement.