Diourbel : Pastef Les Patriotes portent plainte contre Anta Bacar Ngom

Le parti Pastef/Les Patriotes a annoncé avoir déposé, par l’intermédiaire de son responsable juridique de campagne, une plainte auprès du procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de la localité. La plainte, déposée hier jeudi, vise Anta Babacar Ngom ainsi qu’une personne non identifiée. Et cela fait suite aux violences électorales survenues à Diourbel lors du passage de la caravane de la coalition Sàmm Sa Kàddu.





L’avocat Me Abdy Nar Ndiaye, représentant une dizaine de membres de Pastef, a formulé des accusations de destruction de biens, coups et blessures volontaires, violences, voies de fait, et complicité. Par ailleurs, Me Ndiaye a déclaré son intention de soumettre prochainement une nouvelle plainte au parquet de Mbacké.