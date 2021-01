Diourbel au cœur d'un scandale de faux actes d'Etat-civil: 3512 cas répertoriés

Au lieu de passer par la voie normale, ces justiciables essaient de régler les papiers par des circuits détournés, à la recherche d'un extrait de naissance, d'un certificat de mariage ou de décès. Venir à bout de ces actes fictifs est le combat quotidien de Aliou Faye, officier d'Etat civil à Diourbel et de ses collègues.



Selon le journal L'Observateur qui est allé à la rencontre de cet officier de l'Etat civil, renseigne que pour le non respect de production de nouveaux actes civils, quinze (15) agents de l'Etat-civil ont été renvoyés et privés de liberté. Et 3512 ayant droit ont bénéficié d'un jugement en 2020 à cause des fictifs.