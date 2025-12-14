Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Tivaouane : Seydi Gassama invite "l’Etat à arrêter les démolitions d’habitations" pouvant créer 500 sans abris



Tivaouane : Seydi Gassama invite "l’Etat à arrêter les démolitions d’habitations" pouvant créer 500 sans abris
Le défenseur des droits humains et directeur d’Amnesty International section Sénégal, Seydi Gassama, a invité ce dimanche l’Etat à "arrêter les démolitions" d’habitations en cours dans la ville sainte de Tivaouane (120km, est de Dakar). 

Dans une publication sur Facebook, Seydi Gassama dit être "préoccupé par les démolitions d’habitations, avec le concours de la force publique", alors que "près de 500 familles" risquent de devenir des sans abris. 

"Ces personnes ont acquis leurs terrains auprès de coopératives d'habitat disposant de délibérations de la mairie approuvées par l'autorité administrative. L'État et le promoteur doivent engager un dialogue avec elles", selon le défenseur des droits humains, pour qui "une offre alternative de logement doit être proposée".
Autres articles

Charles KOSSONOU

Dimanche 14 Décembre 2025 - 14:49


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter