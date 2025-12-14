Tivaouane : Seydi Gassama invite "l’Etat à arrêter les démolitions d’habitations" pouvant créer 500 sans abris

Le défenseur des droits humains et directeur d’Amnesty International section Sénégal, Seydi Gassama, a invité ce dimanche l’Etat à "arrêter les démolitions" d’habitations en cours dans la ville sainte de Tivaouane (120km, est de Dakar).



Dans une publication sur Facebook, Seydi Gassama dit être "préoccupé par les démolitions d’habitations, avec le concours de la force publique", alors que "près de 500 familles" risquent de devenir des sans abris.



"Ces personnes ont acquis leurs terrains auprès de coopératives d'habitat disposant de délibérations de la mairie approuvées par l'autorité administrative. L'État et le promoteur doivent engager un dialogue avec elles", selon le défenseur des droits humains, pour qui "une offre alternative de logement doit être proposée".