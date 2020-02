Diourbel: des enseignants au bord du gouffre à cause des prêts bancaires

A Diourbel, 90% des enseignants ont contracté un prêt bancaire. Une situation qui leur met au bord du gouffre, car ils peinent à honorer leurs engagements. D'après l'enquête réalisée par L'Observateur, ces fonctionnaires ne savent plus à quel saint se vouer pour espérer sortir la tête de l'eau.



"On est obligé de contracter des prêts pour avoir une parcelle et construire. Si vous contracter un prêt de 10 millions FCFA, il faut le payer sur 15 ans, voire 20 ans, à hauteur de 80 à 100.000 FCFA par mois. Et pour ce qui connaît le niveau de salaire des enseignants, c'est extrêmement difficile", a confié un maître, sous couvert de l'anonymat.



Un autre enseignant surendetté n'a toujours pas la tête au boulot. Raison pour laquelle, afin de joindre les deux bouts, certains enseignants travaillent dans les établissements privés ou ont recours à des activités génératrices de revenus, même s'ils savent qu'ils ne sont pas en phase avec la loi.



Avec ces prêts qu'ils contractent, certains enseignants n'ont plus rien la fin du mois, car ils doivent faire face à pas mal de conséquences. "L'impact social est terrible, parce que les enseignants sont poursuivis en justice, ne pouvant plus honorer leurs engagements. Du coup, au niveau des familles cela pose problème et crée des drames", se désole un professeur.