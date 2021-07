Diourbel : le Tribunal de Grande instance cambriolé

! Le Tribunal de Grande instance de Diourbel a été vandalisé par des malfrats dans la nuit de samedi à dimanche. Les bureaux du Président, du Procureur, de l’Assesseur du Procureur, du Greffier en chef et le Secrétariat ont été pris pour cibles.



Selon Radio Sénégal qui donne l’information, les malfrats semblaient être à la recherche de dossiers sensibles pendants devant cette juridiction régionale. Et pour preuve, les tiroirs sont ouverts, des classeurs et documents éparpillés à même le sol.



Les individus non encore identifiés, ont pris la fuite après l’attaque. Une enquête est ouverte.



Pour rappel, en mars dernier, le Tribunal de Grande instance de Diourbel a été incendié, dans le cadre de la série la série de manifestations pour protester contre l’arrestation du leader de Pastef, Ousmane Sonko.