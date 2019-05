Diourbel : quatre pharmacies attaquées en un mois

Les pharmaciens de la région de Diourbel continuent de craindre pour leur sécurité. Quatre nouvelles attaques ont été enregistrées ces derniers jours dans la localité. Docteur Ndiaye Sall du conseil de l’ordre des pharmaciens explique : « Vous avez suivi avec nous qu'Amadou Woury Diallo a été gracié. Nous avions des inquiétudes sur le processus de grâce. Mais nous n’allons pas palabrer sur cette grâce parce que, c‘est une prérogative du Président dit-on. Mais ce qui nous intéresse, c’est dire que cette affaire soit vidée ».



Docteur (Dr) Sall de poursuivre: « maintenant qu'Amadou Woury Diallo comparé le 24, cela nous permet d’être édifiés sur beaucoup de questions. Ce que je veux souligner, ensuite, c’est de faire remarquer à l’opinion nationale et internationale que le cambriolage des pharmacies a repris. Lorsqu’il y a une tension au niveau des trafiquants des marchés, ils se rabattent sur les officines. C’est pourquoi en un mois, on a 4 pharmacies qui ont été cambriolées dans la région de Diourbel. Mes confrères ont été terrorisés. D’importantes sommes d'argent ont été emportés ».



Avant de conclure : « Nous interpellons les autorités et toutes les populations qu’il n’est pas question que nous assurons la garde pour permettre la continuité du service et que nos vie soit exposé. Je tiens à préciser, si cette affaire n’est pas réglée dans les plus brefs délais, nous allons demander aux confrères de la région de Diourbel de s’abstenir de faire les services de nuit. On ne peut pas monter la garde et exposer sa vie. C’est ce qui est arrivé ce vendredi à Diourbel. Et la semaine passé à Touba ».