Diourbel: réprimandée par sa mère à cause de ses notes, une élève de 5e se donne la mort

Il y a du nouveau dans l’affaire de l’élève en classe de cinquième retrouvée morte ce mardi vers 12 heures dans sa chambre au quartier HLM route de Bambey de Diourbel.



Il est ressorti des premiers éléments de l’enquête, que K. Gassama était première de sa classe au premier semestre, mais qu’elle a dégringolé jusqu’à être 5ème au second semestre. La mère de cette dernière « très déçue et en colère » par les résultats scolaires de sa fille de 14 ans qu’elle a jugés mauvais, a passé la journée du lundi 9 août à la réprimander.



K. Gassama, bouleversée par les paroles de sa mère, s’est pendue le lendemain avec un foulard. Avant de commettre l’acte fatal, l’adolescente avait pris le soin de faire des confidences dans un journal intime. Alertés de la découverte d’un corps sans vie, les policiers de la localité sont venus sur les lieux du drame et ont évacué le corps à la morgue.



D’après les sources, les enquêteurs sont en train d'exploiter ledit document laissé sur place par la défunte élève en classe de cinquième.