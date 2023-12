Diourbel: trahis par un membre du gang, "Boy Djinné" et ses trois présumés complices envoyés en prison

Baye Mafall Fall dit Baye Modou Fall alias Boy Djinné et ses acolytes sont placés sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Diourbel. Leurs dossiers seront certainement envoyés devant la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Diourbel.



Pour cause, ils sont accusés des chefs d'inculpation "d'association de malfaiteurs, de tentative de vol avec usage de véhicule, blanchiment de capitaux, défaut de permis de conduire, défaut d'assurance, défaut de carte grise", entre autres.



Selon L'Observateur, le Juge instructeur du deuxième Cabinet du Tribunal de Diourbel n'a pas cherché longtemps, après avoir reçu du procureur de la République le dossier de Boy Djinné et ses trois présumés complices. Il les a tous inculpés des infractions susnommés avant de les envoyer en prison. Il a suivi le réquisitoire du parquet qui avait sollicité le placement sous mandat de dépôt. Boy Djinné et ses complices vont prendre leur mal en patience dans la citadelle du silence de Diourbel.



Une détention qui risque de tirer en longueur, parce que leur sort sera certainement scellé par la Chambre criminelle, après une instruction qui risque d'être longue.



Trahi par un des membres de son gang

Le journal fait de nouvelles révélations dans cette affaire. A en croire ses sources, Boy Djinné allait réussir son coup s'il n'était pas trahi par un de ses compagnons.



«Boy Djinné allait réussir son coup si l'un des membres du gang n'avait pas vendu la mèche aux limiers de la Section de recherches de Thiès», révèlent les sources de L'Observateurs. Qui précisent : « Le coup a été préparé depuis Dakar et ils se sont donné rendez-vous à Touba. Ses complices l'avaient devancé à Touba. Il y avait parmi eux, quelqu'un qui a eu peur de poursuivre l'aventure et il a vendu la mèche en donnant aux limiers les moindres détails sur le jour où Baye Modou doit quitter Dakar pour rallier Touba où ses complices l'attendaient. »



Quand le chef de fil Boy Djinné a été redirigé vers le parquet de Diourbel, avant-hier (lundi), ses acolytes rodaient aux abords du Tribunal de grande instance de la localité, certainement pour savoir le sort qui lui a été réserve, tout en étant loin d'imaginer qu'ils étaient toujours dans le collimateur des éléments de la Section de recherches de Thiès.



«Trois de ses complices ont été interpellés suite au traçage de leur téléphone aux alentours du Tribunal de grande instance de Diourbel, vers 18H. L'un est domicilié à Diourbel, les deux autres à Dakar», indiquent des sources de L'Observateur. Qui précisent que : «Boy Djinné était seul dans le véhicule avec le matériel, quand il était interpellé par les éléments de la Section de recherches de Thiès. Les autres l'avaient devancé à Touba.»



La cible, une maison à Touba

Arrêté dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 décembre, par la Brigade de recherche de cette localité, le célèbre prisonnier Boy Djinné était à bord d'un véhicule sur l'autoroute «Ila Touba». C'était lors d'un contrôle de routine que les limiers ont pu trouver des outils, servant au cambriolage, soigneusement dissimulés dans le véhicule.



Soupçonné d'être dans une posture d'aller commettre un cambriolage, les gendarmes ont arrêté Baye Modou Fall pour le mettre hors état de nuire. Cette arrestation est survenue cinq mois après sa libération, le célèbre prisonnier Boy Djinné est stoppé par les éléments du Commandant Seck.



La Gendarmerie nationale avait posté une vidéo sur sa page Facebook pour expliquer les faits. «Le récidiviste Baye Modou Fall alias Boy Djinné, élargi de prison en août dernier, est interpellé à nouveau par la Gendarmerie nationale dans la nuit du 05 au 06 décembre 2023 sur l'Autoroute à péage, aux environs de 04Hgo. Le mis en cause et ses complices avaient planifié le cambriolage d'une maison ciblée à Touba. Les éléments de la Compagnie de Thiès ont pu déjouer le plan et procéder à l'arrestation de son initiateur avec du matériel qui pourrait faciliter la manœuvre. Un laser coupant, un chalumeau, des matériaux de brins, un lot de cagoules et de gants, et un véhicule de marque Audi A4 sans papiers », a informé la Gendarmerie dans la vidéo.