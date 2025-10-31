Diourbel : trois chèvres testées positives à la fièvre de la vallée du Rift

Trois (3) cas de fièvre de la vallée du Rift (FVR) ont été confirmés dans la région de Diourbel chez les animaux. Selon les services sanitaires, deux (2) cas ont été enregistrés dans le département de Bambey et un autre dans la commune de Diourbel. Le premier cas a été détecté sur une chèvre à Keur Goumak, tandis que deux (2) autres chèvres infectées ont été identifiées au village de Ngandeck, dans l’arrondissement de Ngoye.



« Depuis la détection de la maladie chez la population animale, nous avons renforcé les mesures de prévention », a indiqué le Dr Fatimata Marie Konaté, médecin-chef du Bureau régional de l’immunisation et de la surveillance épidémiologique (BRISE). Elle a précisé que des équipes sanitaires sont sur le terrain pour réaliser des prélèvements et détecter d’éventuels cas humains. « Pour le moment, aucun cas humain n’a encore été confirmé dans la région », a-t-elle rassuré au micro d’Aps.



​Le ministère de la Santé fait état de 363 cas confirmés de fièvre de la vallée du Rift dans huit (8) régions du pays, dont 29 décès. Dr Konaté invite les populations à « dormir sous une moustiquaire, bien cuire la viande et manipuler les produits animaux avec prudence » pour éviter toute contamination.