Diourbel: un électricien et un Jakartaman se relaient sur une fille

Abdou Diop, conducteur de moto Jakarta âgé de 18 ans, et Malick Cissé, électricien de 21 ans, ont été reconnus coupables de viol collectif par la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Diourbel. D’après L’Observateur, l’affaire remonte à la nuit du 30 mai 2021. À la barre, la présumée victime, Ndèye Dieyla Diop, a relaté les circonstances de l'incident.



Elle a expliqué avoir été forcée d'avoir des relations sexuelles par les deux hommes, après avoir été initialement interpellée pour être déposée chez elle. Selon son témoignage, les hommes l'ont contrainte à avoir des rapports sexuels malgré son refus derrière un hôtel.



Les accusés ont nié les accusations, affirmant que les relations étaient consenties. Abdou Diop a affirmé avoir négocié et eu des relations sexuelles avec la victime, tandis que Malick Cissé aurait assisté à la scène, intervenant lorsque la présumée victime a tenté de refuser.



Au terme des débats, la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Diourbel a reconnu les accusés coupables de viol collectif et les a condamnés à cinq (5) ans de réclusion criminelle, après avoir rejeté les demandes de clémence des avocats de la défense.