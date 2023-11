Diourbel : un gargotier servait de la viande de chat à ses clients

Un gargotier établi dans le quartier Keur Baye Laye à Diourbel a été arrêté par la police. Pour cause il lui est reproché de servir de la viande de chat à ses clients à des prix défiant toute concurrence. Les faits ont été révélés après qu'un voisin ait dénoncé les activités illégales du vendeur.



Alertée, la police a mené une descente musclée dans le domicile du vendeur, où elle l'a trouvé en train de tuer et de préparer la viande des chats. L'horreur de la situation a été ainsi confirmée. Des témoignages des clients réguliers de l'établissement ont déclaré être sous le choc.



« Franchement je ne sais pas quoi dire. Je suis choquée. Depuis que j'ai appris la nouvelle, je suis perdue parce que j'achetais des sandwichs et des brochettes chaque jour dans ce lieu. C’était trop délicieux et les prix étaient abordables. J'ai orienté beaucoup de clients là-bas. Mais je ne savais pas qu'il nous servait de la viande de chat », a déploré Fatou Sarr, une habituée des lieux.



Poursuivant, cette dernière a confié « qu’actuellement, je ne sais pas si je suis malade ou pas. Ma famille me demande de faire une radiographie pour voir parce que chaque nuit je dinais là-bas. Que justice soit faite en tout cas parce que c'est inhumain ce qu'il a fait et ça peut nous porter atteinte ».



D’après Rewmi Quotidien, l'arrestation du gargotier a soulevé des questions et des inquiétudes concernant les normes sanitaires et la sécurité alimentaire dans les établissements de restauration locaux.