Diplomatie : le Président Bassirou Diomaye Faye en tournée au Rwanda et au Kenya

Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, s'apprête à effectuer une tournée diplomatique en Afrique de l'Est. Le chef de l'État sera hors du pays du 17 au 21 octobre 2025 pour des visites officielles au Rwanda et au Kenya.



Ce voyage s'inscrit dans la continuité des efforts diplomatiques du nouveau régime pour renforcer les relations les partenariats stratégiques sur le continent. Il se rendra d’abord au Rwanda, où il est attendu du 17 au 19 octobre 2025. Selon des informations relayées par Les Échos, cette visite à Kigali répond à une invitation de son homologue rwandais, le Président Paul Kagame. Elle marquera la première visite officielle du Président Faye au Rwanda depuis son investiture en mars 2024.



À l'issue de son séjour rwandais, le Président Diomaye Faye se rendra au Kenya. Il est attendu à Nairobi du 19 au 21 octobre 2025, également sur invitation de son homologue, le Président William Ruto.



Ces deux escales successives soulignent l'importance accordée par le Sénégal au renforcement de sa coopération avec des pays d'Afrique de l'Est, des puissances économiques clés sur le continent