Diplomatie parlementaire : le Sénégal et le Vietnam scellent une nouvelle ère de coopération parlementaire et économique

Le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, a reçu ce mercredi 23 juillet Son Excellence Trần Thanh Mẫn, Président de l’Assemblée nationale du Vietnam, dans le cadre d’une visite officielle de trois jours à Dakar. Une visite inédite depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1969.



Les deux présidents d’assemblée ont d’abord tenu des entretiens restreints, avant d’élargir les discussions à leurs délégations respectives. À l’issue de ces échanges, ils ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer la diplomatie parlementaire, à travers la signature d’un accord de coopération. Ce texte marque un tournant dans les relations entre les deux institutions, en posant les bases d’un partenariat structuré, durable et stratégique.



La rencontre a également été marquée par la présentation des groupes d’amitié parlementaire Sénégal–Vietnam, reflet de la volonté partagée de « renforcer les relations entre nos deux nations dans un esprit de confiance et de solidarité », selon un communiqué officiel. Un geste symbolique fort a été accompli par le président vietnamien, qui a signé le livre d’or de l’Assemblée nationale, témoignant de l’amitié et du respect mutuel entre les deux peuples.



Dans l’après-midi, les deux responsables ont ouvert les travaux d’une table ronde économique, organisée par l’APIX. Cette rencontre stratégique, réunissant acteurs publics et privés des deux pays, est axée sur la coopération commerciale et économique. Elle vise à identifier de nouvelles opportunités d’échanges, de partenariats et d’investissements, notamment dans les domaines agricoles et alimentaires.



En marge de cette table ronde, plusieurs accords sectoriels sont attendus, notamment un accord de coopération agricole et un partenariat sur l’approvisionnement en riz, un enjeu stratégique pour le Sénégal. Cette visite marque ainsi une étape majeure dans le raffermissement des relations sénégalo-vietnamiennes, fondées sur la solidarité, le respect mutuel et le développement durable.