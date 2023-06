Direct : Ça chauffe à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar

La tension monte! Les échauffourées ont démarré à l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad) après la condamnation du leader de Pastef Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme pour corruption à la jeunesse, dans l'affaire de viols répétés qui l'opposait à la masseuse Adji Sarr.



Au moment où ces lignes sont écrites, les étudiants font face aux forces de l'ordre. Ils s'échangent des tirs de grenades lacrymogènes et jets de pierre .



Au même moment, des affrontements sont signalés au rond-point Case-Ba et Cambérène et plusieurs quartiers.



Un policer blessé et un bus brûlé



Les manifestions sont en train de prendre une proportion inquiétante. Les étudiants jettent leurs matelas avant d'y mettre le feu.



A quelques mètres de la grande porte de l'Ucad, un bus du Coud ( Centre des oeuvres universitaire de Dakar) a été brûlé par les manifestants.