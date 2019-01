Direct Sit-in de l’opposition : Boubacar Camara appelle le peuple à se lever contre...

Boubacar Camara a incité les militants de l’opposition à se préparer à barrer la route à un hold-up électoral auquel le régime du Président Macky Sall se prépare à orchestrer. A l’en croire, c’est une action à plusieurs étapes dont la première consisterait à confisquer les cartes d’électeur des militants de l’opposition tandis qu’à coté, ses partisans à lui disposaient de leur pièce.



Sur sa lancée, M. Camara soutient que Macky Sall est allé plus loin en confiant l’organisation de la Présidentielle à un des responsables de son parti à savoir Aly Ngouille Ndiaye.



Selon lui, dans son désir d’obtenir un second tour, le Président Sall, par l’entremise du Conseil Constitutionnel, a mis au point une stratégie pour filtrer ses adversaires.



C’est pourquoi il appelle le peuple à rester debout, afin de réclamer ce qui leur revient de droit à savoir une élection démocratique, libre et transparente.