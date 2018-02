Direct procès Khalifa Sall : chahuté par les partisans du maire, le juge Lamotte suspend l'audience

Le juge Malick Lamotte a suspendue l'audience. Toutefois, il faut retenir qu’il n'a pas encore rien dit à savoir si l'audience est suspendue jusqu’à demain ou s’il va revenir à la salle. En effet, le juge est très remonté par les propos du Bâtonnier. Le juge Lamotte au Bâtonnier Kamga : « Je ne pense pas qu’il fallait dire méchanceté intellectuel, idiot en s’exprimant ainsi devant la barre. Nous sommes dans un pays d’hospitalité où il n’a pas de blanc, bleu noir ou jaune. Le tribunal est très choqué d’entendre ces mots de la part d’un bâtonnier ».



Au moment où ces lignes sont écrites, la salle d'audience est rythmée par le bruit des chahuts des partisans du maire de Dakar. Le juge a été chahuté par les partisans du maire.



Me Mbaye Gueye au juge : « Je suis désolé mais je suis obligé de vous le dire publiquement parce que vous vous êtes exprimés publiquement ».



Sur ces entrefaites le juge a boudé l'audience. Il a reproché à Me Kamga d’avoir utilisé des mots violant lors de sa plaidoirie, ce que Me Mbaye Gueye a trouvé inacceptable.