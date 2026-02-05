Direction de l’automatisation des fichiers : suspension de la production de documents, après une cyberattaque

Au Sénégal, la Direction de l’automatisation des fichiers (Daf) a fait l’objet d’une cyberattaque «depuis au moins cinq jours». Cette situation a provoqué la suspension provisoire de la production de documents dans la structure, afin d’éviter «toute compromission». Les pirates, se réclamant de «The Green blood group» (le Group sanguin vert), disent détenir 139 Tb de données de la Daf, selon les révélations du quotidien Libération.



Cette cyberattaque intervient dans un contexte de bras de fer entre l’Etat sénégalais et la société malaisienne Iris Corporation, adjudicataire du marché des cartes d’identité numérisés, qui réclame des factures impayées.



En moins d’un an, c’est au moins la deuxième attaque qui vise les services du gouvernement, après celle de la Direction générale des impôts et domaines (DGID).